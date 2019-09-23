شيرين عبدالوهاب بلوك جديد في أول ظهور بعد فترة غياب عن الساحة الفنية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الساحة الفنية والإعلامية، بالإضافة إلى عدم إحيائها أي حفلات خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار التساؤلات بين جمهورها.

ولكن يبدو أن شيرين تستعد للعودة لجمهورها قريبا، وهو ما دفعها لاعتماد لوك جديد، كشفت عنه مصففة الشعر هيا الزغبي، حيث نشرت مجموعة صور تجمعها بشيرين وزوجها الفنان حسام حبيب.

الفنانة المصرية ظهرت في الصور بتسريحة شعر جديدة وغيرت لونه من البني إلى الأسود، وأطلت بملابس كاجوال بسيطة كشفت عن زيادة وزنها.

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وكانت شيرين عبدالوهاب قد خرجت عن صمتها مؤخرا لتكشف السبب الحقيقي لغيابها، معبرة عن سعادتها الشديدة بالهاشتاج الذي أطلقه جمهورها باسم #اشتقنالك_شيرين.

شيرين كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “أنا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده.. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد., قد إيه حسيت بأمان من الهشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا”.

وأضافت: “أنا كنت في أجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب”.