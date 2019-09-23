بعد هجومها عليها.. حلا الترك توجه رسالة لوالدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت السيدة منى السابر ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، لبعد قرارها بتركها والانتقال للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك نظرا لحالتها المادية السيئة.

وفي أول تعليق لحلا، قالت: ” كلهم بحبهم وكلهم على عيني وراسي”، مشيرة إلى أن ما هو خاص لابد أن يبقى خاصاً وأنها لا تحب أن تضيف المزيد.

الفنانة البحرينية وجهت رسالة لوالدتها، قالت فيه: “ياما أنا أحبك وأنت بتظلين الحب والله يخليكي لنا والله لا يحرمنا منك، غالية عليا وأحبها وايد ومستحيل أزعل منها في شيء لأن هي في النهاية بتضل أمي”.

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وكانت والدة حلا قد قالت إن سبب اتخاذ ابنتها قرار العيش مع والدها يعود لحالتها المادية، حيث قالت: “هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني”.

وأكدت أنها تحترم طليقها ولا تقف ضده، مشيرة إلى أنه يحب أولاده لكنه لم يعرف كيف يحافط عليهم، قائلة: “الأشخاص المحيطين به لا يدعونه يعيش بطريقة صحيحة وأنهم ينتظرون ارتكاب الآخرين للأخطاء لكي يتحدثوا عن ذلك”.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، زوجة والد حلا، قد أكدت مؤخرا أن حلا اختارت أن تعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك، وأنها تعيش حاليا معها بنفس المنزل.