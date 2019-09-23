وصفة أمل حجازي السرية للحفاظ على رشاقتك بدون ريجيم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي محبيها بوصفتها السرية للحفاظ على قوام رشيق وجسد مثالي، دون اتباع حمية غذائية أو الذهاب لصالات الجيم.

أمل ظهرت في مقطع فيديو جديد خلال ممارستها لرياضة المشي على كورنيش دبي، وشجعت محبيها على ضرورة المشي على الأقل 6 مرات أسبوعياً لمدة نصف ساعة، مع اختيار مكان يتمتع بالهواء الطلق، سواء بحر أو مكان ملئ بالأشجار والخضرة، مشددة على أن الانتظام على هذا الأمر يغير من حياة الشخص كثيراً.

نصيحة أخرى وجهتها أمل لمتابعيها في تعليق على الفيديو، وهي: «في الصباح إشربوا كوب من الماء الفاتر مع عصير ليمونة (حامضة) ولا تأكلوا الا بعد ساعة.. و كل يوم٣٠ دقيقة مشي سريع سوف تلاحظون الفرق لن تصدقوا!!! وادعولي بالخير.. وبلا ريجيم ونادي».

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يُذكر أن أمل طرحت منذ عودتها للفن في اعقاب اعلان اعتزالها الغناء العاطفي، أنشودتين بمناسبة المولد النبوي، “السلام عليك ياسيد الخلق” عام 2017، و”يوم مولدك محمد …طلع البدر علينا” والتي وتعاونت فيها المؤلف مصطفى حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي.

في رمضان الماضي، طرحت أمل أنشودة «الله أكبر» من كلمات وموسيقى مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي، وذلك بعد أغنية «حجابك تاج» التي حققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمد دايخ.