إلهام شاهين محتجزة مع ابنتها خلال “حظر تجول”

بعد غياب ثلاث سنوات عن السينما، تعود الممثلة المصرية الهام شاهين بفيلم سينمائي جديد بعنوان “حظر تجول” تأليف واخراج أمير رمسيس.

إلهام شاهين وأمير رمسيس منشغلان حالياً في مهرجان الجونة السينمائي، حيث أكد الاخير الى أن تحضيرات الفيلم ستبدأ بعد الانتهاء من مهرجان الجونة، وستعقد جلسات عمل لوضع موعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة في القاهرة.

تدور أحداث الفيلم حول ليلة واحدة عام 2013، حول أم تجسد دورها “إلهام شاهين”، التي يتم احتجازها مع ابنتها تجسد دورها “أمينة خليل”، في مكان ما أثناء حظر التجول، وهنا تعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها.