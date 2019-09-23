ميس حمدان: مفيش غيرة شريفة بين الأخوات.. ومي أكثر نجاحًا مني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة الأردنية ميس حمدان، أن تكون هناك مشاعر غيرة بينها وبين شقيقتيها الفنانة دانا ومي، موضحة أنه لا توجد غيرة شريفة بين الأخوات ولكن الغيرة تكون بين زملاء العمل فقط.

وأعربت ميس في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عن سعادتها لتألق شقيقتها الفنانة دانا ومشاركتها في المهرجان بفيلم تقدم من خلاله دورًا لم تقدمه أي فنانة على أي شاشة عربية.

ووجهت ميس رسالة حب وتحفيز لشقيقتيها، متمنية أن يقتربن أكثر من بعضهن ويواصلن مساندة بعضهن، لاستمرار النجاح للجميع.

ومن جانب آخر، كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان في فيديو "فوشيا" عن سر جمال إطلالتها في مهرجان الجونة، وفريق العمل الذي تعاونت معه.

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