متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الممثلة السورية، رنا الأبيض، أثارت الجدل مؤخرًا بعد أن قدمت التهنئة لزوجها وائل دباس بخطوبته من فتاة أخرى، عبر صفحتها بفيسبوك.
تعاطف الجمهور مع رنا، واجتاحت قصتها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها كانت متزوجة من دباس منذ حوالي 13 عامًا، ولم ترزق منه بأطفال.
تداول نشطاء محادثة موثقة عبر تطبيق الواتساب نسبوها لرنا الأبيض وخطيبة زوجها، فيها طالبت رنا باسترجاع أموالها وبحصولها على الطلاق.
لاحقًا نشرت رنا مخالعة زوجها بالوثائق، لتؤكد انفصالها عنه.
لمشاهدة القصة كاملة إليك هذا الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر رنا الأبيض.. تعرضت للخيانة مرتين وهنأت زوجها بخطوبته! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.