فيلمان يحلمان بدخول نادي الـ100 مليون بعد نجاح "الفيل الازرق 2"

سابقة الأولى من نوعها في تاريخ السينما، سجلها فيلم "الفيل الازرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، بعدما نجح في تحقيق 100 مليون جنيه، منذ انطلاق عرضه في شباك التذاكر يوم 25 يوليو الماضى، ليصبح أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يصل إلى ذلك الرقم والمركز الأول في حصد الإيرادات، الأمر الذي فتح الباب لعدد من الأفلام التي من الممكن أن تلحق به خلال هذا الموسم.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى في الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

بوابة أخبار اليوم ترصد لكم الأفلام المرشحة خلال لدخول نادي ال 100 مليون جنية خلال الفترة القادمة.

فيلم "ولاد رزق 2"

يستمر فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز،فى حصد الايرادات الضخمة، حيث حقق إيرادات بلغت بعد 44 يوم عرض لتصل إيراداته إلى 94 مليوناً، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم فى تحقيق الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى 100 مليون جنيه، لاسيما أنه سيظل متواجدًا بالسينمات فى الفترة القادمة.

وطرح الفيلم فى دور العرض يوم 8 سبتمبر الماضى واستطاع كسر العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، بتحقيقه أعلى إيرادات يومى وأسبوعى فى تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى وصوله إلى 50 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط كأسرع فيلم يصل إلى هذا الرقم، كما يحتل المركز الثانى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما خلف فيلم "الفيل الأزرق 2".

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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فيلم "الممر"

يواصل فيلم "الممر"؛ تحقيق إيراداته حيث نجح في الوصول إلي 75 مليون جنية في أسبوعه الخامس عشر، ومن المنتظر أن يشهد العمل إقبال كبير خلال فترة الدراسة خاصة وإنه عمل وطني أكشن، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة. من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، وأنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

"الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

ويشهد فيلم "الممر" التعاون الخامس بين شركة الماسة للإنتاج الفني والمخرج شريف عرفة بعد أفلام "الجزيرة"، و"الجزيرة 2"، و"ولاد العم" و"فول الصين العظيم

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