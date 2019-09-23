مينا مسعود يؤكد أنه يسعى لوصول الفيلم المحلي إلى العالمية

أعرب الممثل العالمي من أصول مصرية مينا مسعود عن رغبته في المشاركة ببعض أفلام السينما المصرية، مؤكدا أنه يتمنى أن يساهم في وصول الفيلم المحلي إلى العالمية.

وأكد مينا مسعود في تصريحات صحافية خاصة للنجمة المصرية أمينة خليل الخاصة، في النشرة الإعلامية لمهرجان الجونة في دورته الثالثة أن اللغة العربية لا تعد عائقا كبيرا أمامه للمشاركة في أفلام مصرية.

وقال مسعود، "إنه يتمنى العمل في الأفلام المصرية، ويرغب أن تشارك السينما المصرية دائمًا في أكبر المحافل السينمائية الكبرى وحصولها على جوائز الأوسكار".

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وأشار مينا إلى أن زيارته الأخيرة إلى مصر كانت منذ عشر سنوات وزار فيها مدينة الغردقة، وأبدى انبهاره بمدينة الجونة لافتا إلى النجاح الكبير لحفل افتتاح المهرجان في دورته الثالثة، كما جدد إعلان إعجابه بالفنانة منى زكي مؤكدا أنها نجمته المفضلة.وتابع مؤكدا، أن مؤسسته الخاصة لدعم السينما تطمح إلى أن تتحول مع الوقت إلى تجمع للممثلين لدعم قضاياهم المهنية، لافتا إلى أنه يدرك أن هذا التطور سيحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد.

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