منافسة أزياء بين بشرى ولقاء على سجادة «الجونة» الحمراء

القاهرة - لايف ستايل
ظهرت النجمتان بشرى ولقاء الخميسي على سجادة مهرجان الجونة الحمراء، خلال الاحتفال بعرض الفيلم المغربي "آدم".
وحرص الثنائي على التقاط مجموعة من الصور سويا، حيث ارتدت بشرى فستان سهرة أسود، بينما اختارت لقاء الخميسي اللون الذهبي لفستان سهرة مميز.
وأبدت بشرى سعادتها بحرص ضيوف المهرجان على حضور عروض المسابقة الرسمية وخصوصا الأفلام التي تعرض عالميا للمرة الأولى في الجونة والتي يقام لها احتفال خاص على السجادة الحمراء
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