شاهد.. كريم عبد العزيز فى أول صورة من فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المقرر عرضه فى أجازة نصف العام المقبلة، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، حيث يصور حالياً كريم وفريق عمله عدة مشاهد داخل مدينة الأنتاج الأعلامى، وكشف كريم عن أول صورة من كواليس الفيلم الذى يدور فى إطار كوميدي اجتماعى .
الفيلم يتناول قضايا الأزواج والزوجات، ويطرح سؤالا هاماً بطريقة خفيفة الظل وهو " لو رجع بيك الزمن تانى..هتتجوز مراتك تانى ؟"، وكان كريم قد صرح من قبل أن الفيلم سيحدث ضجة بعض الشئ بين الأزواج والزوجات، ولكنه الجمهور سيستمتع بالقصة التى سنقدمها، لاسيما أنها نوعية محببه للناس .
فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدوانى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، غادة عادل، وأخرون، إخراج أحمد الجندى .
يشار إلى أن كريم عبد العزيز يعرض له حاليا فيلم "الفيل الازرق 2" محققاً اعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية بـ 100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وخالد الصاوى، وعدد أخر من النجوم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".
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