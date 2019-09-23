شكرا لقرائتكم خبر عن صالون مصر المبدعة يحتفل بذكرى ميلاد سيد حجاب فى الاوبرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى انطلاق موسمه الفنى 2019 – 2020 يحتفل صالون مصر المبدعة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب وذلك فى السابعة مساء غداً الثلاثاء 24 سبتمبر على المسرح الصغير، حيث تقام امسية بعنوان هنا القاهرة تتناول المشوار الفنى المشرق للمبدع الراحل وأهم وأشهر أعماله ويستضيف الصالون أرملته ميرفت الجسرى والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت ويتخللها فقرات فنية للفنان ماهر محمود وفرقته الموسيقية .

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يذكر إن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامى المصرى , ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهوالشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، تعاون مع كبار الملحنين مثل عمار الشريعي وبليغ حمدى كما تغنى بكلماته اشهر المطربين، عرف بكتابة اشعار تترات عدد ضخم من الاعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالى الحلمية , المال والبنون , بوابة الحلوانى والوسية , برع فى الكتابة للأطفال كما كتب أيضا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية, نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 و جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 2012 ورحل عن عالمنا فى يناير 2017 تاركا خلفه ارثاً فنياً خالداً .