شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تعلق على انتقادات فستانها: الناس مركزة معايا وده معناه إنى موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة رانيا يوسف على الانتقدات التى وجهت إليها بعد إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، والتي وصفها الكثيرون بالجريئة.

قالت رانيا يوسف خلال تصريحات لها :"الناس مركزة معايا زيادة مش عارفة ليه ودا شيء كويس دا معناه إن أنا موجودة ومحسوسة".

ولفتت أن فستانها لا يستدعي كل هذا الكلام، قائلة :"كنت لابسة فستان شيك ولطيف بسيط وعادي وبضحك من قلبي علي الكلام ده فى حاجات بتتكتب دمها خفيف".

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وكانت قد تعرضت العام الماضي، للعديد من الانتقادات اللاذعة، بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي، بفستان بدون بطانة.