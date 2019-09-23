بالفيديو..شاهد دموع وأفراح في حفل جوائز الـ Emmy في دورته الـ 71

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منذ ساعات قليلة حفل توزيع جوائز الـ Emmy للدراما والتليفزيون في دورته الـ 71 لعام 2019، المقام في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. ولذلك نرصد أهم 4 فيديوهات من حفل جوائز الـ Emmy لعام 2019. 1 – حوار مع الممثلة جودى كومر التي فازت بـ جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل Killing Eve. 2 – قدم الممثل العالمى مايكل دوجلاس جائزة أفضل مسلسل درامى والذي فاز بها Game Of Thrones . Advertisements 3- مسلسل Fleabag يفوز بـ جائزة أفضل مسلسل كوميدى. 4 – أهم لقطات حفل الـ Emmy في دورته الـ 71. وتعد الـ Emmy جائزة أمريكية تتنافس عليها المسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة، وكانت أولى دوراتها عام 1949، ويقوم بتنظيم جائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية "الأيمى"، وهى منظمة تتكون من وسائل الإعلام والشخصيات الرائدة وتنتمي لأكثر من 50 بلداً و500 شركة من جميع القطاعات التلفزيونية حول العالم.

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