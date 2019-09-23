شكرا لقرائتكم خبر عن "سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك".. بشرى تسخر من فستانها وتشبهه "بالخس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الفنانة بشرى ، شعار" سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك "، على صورة فستانها الذى ارتدته فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وقارنت بشرى، فستانها " بالخس"، وكتبت "ما انا قلبى قلب خساية عادى، سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك " احلى من الثقة بالنفس مفيش".

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وكانت قد سبقتها الفنانة ريهام عبد الغفور، وسخرت من فستانها الذى الذى ارتدته فى اليوم الثانى من المهرجان، والذى قارنته بمغسلة السيارات فى إشارة إلى الشبه الكبير بينهما، وكتبت معلقة " أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت car wash ".

وتتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لليوم الخامس، حيث يشهد اليوم الاثنين عرض العديد من الأفلام ضمن المسابقات المختلفة، ويأتى أبرزها فيلم "الفارس والأميرة" للمخرج والسيناريست القدير بشير الديك وإبراهيم موسى في عرضه العالمي الأول، الفيلم هو أول فيلم تحريك عربي طويل، واستغرق إنجازه أكثر من 20 عامًا.