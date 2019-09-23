شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: سعيدة بوجودى فى مهرجان الجونة وبكم الحب الذى يحيطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة حلا شيحة، عن سعادتها لحضور مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وتواجدها وسط زملائها وأصدقائها.

وكتبت حلا، عبر حسابها على انستجرام، " سعيدة بوجودى وسط زملائي وأصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة وسعيدة بكم الحب الذي يُحيطنى هنا في الجونة، و إن شاء الله اقدر اقدم لجمهورى و متابعيني أعمال تستحق حبهم و تقديرهم لى".

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وعادت حلا شيحة إلى التمثيل هذا العام بعد اعتزال دام 12 عاماً حيث قدمت مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وإنتاج شركة سينرجى.

وجسدت حلا شيحة فى المسلسل شخصية "صافية" التى تأتى من الصعيد وتعمل مع والدها ووالدتها على عربة فول بالموقف وتقع فى غرام محمد رمضان وتتزوجه فى النهاية ولكن سعادتها لم تكتمل حيث اكتشفت عدم خطورة حملها وانجابها بسبب مرض تعانى منه ولكنها تصمم على الحمل وتتوفى بعد الولادة، وحصلت حلا على تكريم من مهرجان بياف فى لبنان عن دور "صافية" كأول تكريم بعد عودتها للتمثيل مرة أخرى.