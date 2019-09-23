شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بعد تحقيق "الفيل الأزرق 2" 100 مليون إيرادات: حطمنا الرقم القياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هند صبري بتحطيم فيلم " الفيل الأزرق للرقم القياسى فى تحقيق الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، حيث حقق حتى الآن 100 مليون جنيه منذ عرضه. وكتبت هند عبر حسابها بموقع "إنستجرام" :" لقد حطمنا الرقم القياسي التاريخي .. في كل العصور بتاريخ الأفلام الأكثر ربحًا". وتابعت:"خالص الشكر لكل شخص منكم أينما كنت بالعالم العربي للذين شاهدوا فيلم الفيل الأزرق". Advertisements فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ السينما، حقق فيلم "الفيل الازرق 2" للنجم كريم عبد العزيز،الذى 100 مليون جنيه، منذ إنطلاق عرضه فى شباك التذاكر يوم 25 يوليو الماضى، ليصبح أول فيلم فى تاريخ السينما المصرية يصل إلى ذلك الرقم والمركز الأول فى حصد الايرادات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز

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