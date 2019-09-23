حلا شيحة: "سعيدة بوجودي وسط زملائي في الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بتواجدها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر.
وعلقت: "سعيدة بوجودي وسط زملائي و أصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وسعيدة بِكَم الحب الذي يُحيطني هنا في الجونة، وإن شاء الله أقدر أقدم لجمهوري ومتابعيني أعمال تستحق حبهم وتقديرهم لي".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.
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