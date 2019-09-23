عاصي الحلاني يهدي السعودية "مملكة الحب" في عيدها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أهدى المطرب عاصي الحلاني أغنية"مملكة الحب"، للشعب السعودي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر من كل عام.
وطرحت شركة روتانا للإنتاج الفني الأغنية على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "مملكة الحب" فكرة وإنتاج نبيل عيسى، وهي من كلمات مضر شغالة، وألحان فاروق الجزائري، وتوزيع خليل أبو عبيد، وإخراج سمير عارف.
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