دينا الشربيني تودع "سلا" وتبدأ تصوير "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى القاهرة، بعد انتهائها من المشاركة كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا بالمغرب بدورته الـ13.

دينا تبدأ تصوير دورها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للؤي عبدالله ووائل عبدالله.

كان آخر أعمال دينا مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور، سوسن بدر، وجمال سليمان.