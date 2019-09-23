هند صبري تعلق على تخطي "الفيل الأزرق 2" لـ 100 مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علقت الفنانة هند صبري، بإنستجرام، على تخطي فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2"، حاجز 100 مليون جنيه.
وكتبت على بوستر الفيلم: "100 مليون شكرا للجمهور"، وعلقت: "حطمنا الرقم القياسي، أكثر الأفلام العربية ربحًا".
وتخطى الفيلم منذ أيام حاجز الـ100 مليون جنيه، متفوقا على الأفلام التي تتنافس معه في سباق أفلام عيد الأضحى، وهي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس".
فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تاليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
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