محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعرب الفنان اللبناني جاد شويري عن سعادته بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا إعجابه بالأفلام المنتقاة في مسابقاته المختلفة، وكافة فعالياته.
وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيد بالمهرجان لأنه يشرف أي عربي مش بس المصريين".
من ناحية أخرى، أشار شويري إلى قيامه بوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد على أن يبدأ في طرح أغانيه واحدة تلو الأخرى خلال الفترة المُقبلة.
مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الماضي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وتستمر حتى الجمعة الموافق 27 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر جاد شويري لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" يشرف أي عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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