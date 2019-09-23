عمرو سعد مع أبناء شهيدة حادث دير الأنبا صموئيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان عمرو سعد، بإنستجرام، صورة تجمعه بفادي ومينا، ابني الشهيدة ريهام، ضحية حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا. وعلق: "يا ريت ما ننساش مينا وفادي، وربنا يرحم أمهم اللي ضحت بحياتها علشان هما يعيشوا". ووقع الحادث الإرهابي في نوفمبر الماضي، بعدما قام مجموعة من الإرهابيين بالاعتداء على "ميكروباص" عائد من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، نتج عنه استشهاد 7 أقباط وإصابة آخرين

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