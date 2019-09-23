بشرى تتفاعل مع سخرية من فستانها: "قلبي قلب خساية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
تفاعلت الفنانة بشرى مع سخرية البعض من فستانها الذي ارتدته خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
ارتدت بشرى فستانًا طويلًا، وقامت بنشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهي ترتدي الفستان، وبجانبها صورة لـ"خساية".
وعلقت على الصورة قائلة: "م أنا قلبي قلب خساية. عادى سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك. أحلى من الثقة بالنفس مفيش".
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
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