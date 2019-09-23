درة تنشر صورًا جديدة من العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد". وظهرت درة في الصور بصحبة الفنانة منى زكي، أروى جودة، جميلة عوض، حلا شيحة، والفنان اللبناني نيقولا معوض. فيلم "لما بنتولد" بطولة عمرو عابد، حنان سليمان، سامح الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، سلمى حسن، ومن إخراج تامر عزت.

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