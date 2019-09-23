كريم عبد العزيز يحتفل بتخطي "الفيل الأزرق 2" 100 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته بنجاح فيلمه "الفيل الأزرق 2"، الذي حقق نجاحا كبيرا، منذ طرحه بالسينمات، وتخطت إيراداته 100 مليون جنيه.

ونشر كريم بوستر الفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "100 مليون شكر للجمهور أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية".

وعلق قائلا: "ألف حمد وشكر لرب العالمين.. شكرا للجمهور العظيم".

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الفيلم يتنافس مع عدد من أفلام سباق عيد الأضحى المبارك، وهي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلم "الممر" من أفلام عيد الفطر.

"الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد عن روايته الفيل الأزرق، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبد العزيز، هم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار. والفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".