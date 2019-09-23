تراند اليوم : فيديو| مفاجـأة يفجرها والد إعلامية خليجية حول وفاة ابنته...



كشف والد الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد عن تفاصيل جديدة عن مرضها الذي عانت منه قبل رحيلها، مؤكدًا أنها تعرضت للكثير من الأمراض، منها توقف قلبها مرتين بعد تلقيها العلاج، كما أصابتها نوبة سكر مرتين.

ونفى بورشيد في مقابلة تليفزيونية، أن تكون ابنته صابرين بورشيد قد توفيت بمرض السرطان، قائلاً: "ما ماتت بالسرطان، وصابرين كانت في تقدم في علاجها رغم المشاكل".

وأضاف أن والدتها كانت شديدة عليها في تربيتها، مشيرًا إلى أن "صابرين وهي صغيرة تأخرت والدتها في إنجاب الطفل الثاني، وهي مريم، فالفرق بينهما 8 سنوات، ولذلك عاشت وحيدة في المنزل تلعب بألعابها وأخذت حقها من الدلع، وأنا كنت أدلعها ولكن والدتها كانت شديدة عليها".

وانخرطت الكويتية أسرار السعيد، في البكاء خلال المقابلة، ليوجه والد بورشيد حديثه لها: "هي أخذت منك الثقافة ومعجبة بثقافتك. هي لم تكن تقول لك ولكن قالت لنا ذلك، وعندما تشاهدك تقول لنا شوفوا الثقافة والذكاء انتبهوا عليها".

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وتابع: "صابرين ما أوصلها لذلك التعلم أنها كانت تتعلم من كل شخص"، فردت أسرار السعيد قائلة: "أنا ما أحب أزيد على كلام أحد"، فرد أحمد بورشيد ممازحًا: "يلا هاتيلنا دمعتين".

كان والد صابرين أعلن في أبريل عن إصابة ابنته بـ3 أورام في الرأس وحاجتها للعلاج سريعًا، وتوجه إلى الكويت حيث تقيم صابرين، وعاد بها إلى البحرين، مناشدًا العاهل البحريني علاج ابنته، واستجاب الديوان الملكي البحريني لعلاجها.

وتوفيت صابرين يوم 22 يوليو الماضي، حيث أعلن أحمد بورشيدر عن وفاتها عن عمر 33 عامًا، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، مبديًا صبره وحزنه على فراقها، فكتب: "لله ما أعطى وما أخذ، ماتت صابرين، عظم الله أجركم".