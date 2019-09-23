شاهد: تعليق مشاهير الفن على مقطع معنف طفلته

مقطع فيديو أقل ما يمكن أن يوصف به بأنه قاسٍ وبشع، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، يظهر شخصاً يقوم بتعنيف طفلته ذات الـ 3 سنوات أثناء قيامه بتعليمها المشي. هذا المقطع لاقى تفاعلاً كبيراً من نجوم الفن الذين أدانوا ما فعله هذا الشخص مطالبين بإنزال أقصى عقوبة به، بعد تجرده من أبسط سمات الإنسانية حسب وصفهم، وذلك قبل أن يصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية لاحقاً بأنه قد تم القبض على المعتدي -وهو فلسطيني الجنسية ومقيم في السعودية- واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الفنانة إليسا أعادت نشر المقطع وعلقت عليه قائلة: “أقل شي يتم توقيف هيك إنسان بربري جاهل. الحيوان عندو حنيّة على ولادو أكتر. بأيا منطق في ناس بهالأخلاق بيتصرفو هيك مع ولادن؟ والمجرم الأكبر هوي اللي عم يصوّر ومبسوط وما حاول يمنع هالأب المجرم من اللي عم يعملوه. خلصت الدني”

أما الفنانة نانسي عجرم فعلقت على المقطع قائلة: ” قلبي رح يوقف على هالطفلة!!!! ما عم بعرف عبّر ولا عم بعرف شو احكي!!!! أب بلا قلب بلا رحمة بلا احساس عديم المشاعر والإنسانية… بأسرع وقت لازم الجهات المختصة تتحرك، هيك وحشية ما بتستحقها هالطفلة البريئة!”

الفنان أحمد صلاح حسني كذلك غرد على تويتر قائلاً: ” لا اصدق هو حصل ايه في الدنيا ايه القسوه ده !!!! ده لازم أيده تتقطع”

أما الفنانة أيتن عامر فكتبت على فيسبوك: ” ان يكون ليك طفل دى نعمة كبيرة اوى و رزق عظيم من ربنا، بس للاسف من بعد كذا فيديو شفتهم لآباء و امهات مش مقدرين النعمة دى بدعى من ربنا ميكتبش الرزق دة لاى حد مش هيصونة ،وحسبى الله و نعم الوكيل ربنا منتقم جبار”

Advertisements

الإعلامي نيشان قام بنشر الفيديو كذلك وعلق عليه قائلاً: “هذا ليس حيوانًا! هذا إنسان .مجرم. حقير. والذي يُصَوّر…”، وقامت الفنانة نوال الزغبي بإعادة نشر تغريدة نيشان وعلقت عليه بعبارة : “مجرم .. حقير .. مريض”

سيرين عبد النورغردت هي الأخرى قائلة: “قلبي ما تحمّل وعقلي ما استوعب أب يضرب طفله بعمر السنة لأن ما عم يوقف ويمشي… أكيد الأب بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية وروحية…،الله يسامحك ويحمي إبنك من عنفك…. ما قدرت انشر الفيديو لأن برفض يبقى أرشيف عندي… بطلب من السلطات بالدولة الموجود فيا الطفل التدخل فورًا لإنقاذو…”

أما راغب علامة فكتب: “لا اعرف لاي جنسية او صنف من الوحوش ينتمي هذا المجرم الرجاء نشر هذا الفيديو ليصل إلى أعلى شريحة من الناس للتعرف والإبلاغ عن هذا الوحش الحقير والمجرم وإنقاذ هذه الطفلة ومحاسبته ووضعه في سجن الوحوش”

قبل أن يغرد لاحقاً: “كل التقدير للسلطات الأمنية السعودية التي القت القبض على المتوحش الذي عنف ابنته في الفيديو المنشور . فليكن عبرة لمن اعتبر .. وأن يلقى العقاب القاسي الذي يستحقه”

كما طالبت نادين نسيب نجيم بمحاكمة يوسف القططي الذي عنّف طفلته الصغيرة بمشاركتها في هاشتاغ #نعم_لمحاكمة_يوسف_القططي و أضافت نجيم عن الطفلة :”يعطوني ياها أنا باخدها تؤبرني شو طيبة”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: تعليق مشاهير الفن على مقطع معنف طفلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.