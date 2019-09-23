شاهد.. كريم عبدالعزيز يحتفل بنجاح "الفيل الأزرق "2

وجه الفنان كريم عبدالعزيز شكرًا خاصًا لجمهوره، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير "الفيل الأزرق 2" من حيث الإيرادات، وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير

"فيسبوك".نشر عبدالعزيز بوستر الفيلم، وعلق عليه قائلًا: "100 مليون شكرًا للجمهور.. الفيل الأزرق2.. أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية"، وانهالت عليه تعليقات متابعيه معبرين عن سعادتهم بالفيلم وبالنجاح الذي حققه فريق العمل متمنين له مزيدًا من التوفيق.يذكر أن فيلم الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



