"كنوز مصر" في أكبر معرض للآثار بدول وسط آسيا

في اطار توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وكازاخستان، افتتح في آلماطى مدينة العلم بكازاخستان أكبر معرض لمستنسخات الآثار المصرية بوسط آسيا.

افتتح المعرض د.راندا رزق الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بوسط آسيا بالسفارة المصرية، تحت رعاية حاكم آلماطى مدينة الثقافة والعلم ووزير الثقافة بكازاخستان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال السفير بالإنابة المستشار عبد الحميد الرافعي.

يضم المعرض المئات من مستنسخات للآثار المصرية الجبسية والبرونزية

والنحاسية والخشبية، وعشرات الصور والتبلوهات الفنية والثقافية التي تعكس تاريخ وثقافة وحضارة مصر والمصريين على مدى الأحقاب المتعاقبة والعصور المتتالية، الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية بصفة رئيسية والأخيرة بما لها من مراحل وأحقبة زمنية متعاقبة.

المعرض يضم مستنسخاتللأدوات المنزلية والمنتجات من ورق البردي ، والجلود ، والمعادن ، والخشب، بالإضافة إلى ذلك المنتجات الحديثة للفن الزخرفي والتطبيقي وفن

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الخط العربي،والأشكال النحتية للآلهة والمصابيح القديمة والأكواز والفازات المزخرفة ، ولوحات من المعدن والخشب ، الصناديق بتغطية العظام، لوحات تصور المقابر القديمة والآلهة.

وقام د. أبوالفتوح صبري أبوالفتوح يونس موفد الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية شرحا لكل قطعة فنية شمل الاسم والرمز والوصف والمكانة في المعتقد الفرعوني وابداع الفنان المصري القديم.

يذكر أنه تم افتتاح المركز الثقافي المصري في كازاخستان عام 1996 باعتباره أحد الأقسام الرئيسية للسفارة المصرية.

وفي عام 2019 وفقاً لقرار وزير التعليم العالي، تم تغيير تسمية المركز إلى مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية في كازاخستان.