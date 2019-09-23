أعربت الفنانة حلا شيحا، عن سعادتها بحضورها الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت حلا عبر صفحتها قائلة :" سعيدة بوجودي وسط زملائي وأصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة. وسعيدة بِكَم الحب الذي يُحيطني هنا في الجونة، وإن شاء الله اقدر اقدم لجمهوري ومتابعيني اعمال تستحق حبهم وتقديرهم لي". بوجودي وسط زملائي وأصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة. وسعيدة بِكَم الحب الذي يُحيطني هنا في الجونة، وإن شاء الله اقدر اقدم لجمهوري ومتابعيني اعمال تستحق حبهم وتقديرهم لي". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحا مسلسل "زلزال" الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، أحمد صيام، هنادي مهنا، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحا لجمهورها: سعيدة بالحب الذي يحيطني في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.