محمد رمضان يطرح "هما عايزنها فوضى" خلال ساعات

يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح فيديو كليب "هما عايزنها فوضى"، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي، وشاركه البطولة كل من ماجد المصري، حلاشيحة، أحمد صيام، هنادي مهنا، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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