بالفيديو: أيمن رضا ينفي شائعة إعتزاله

نفى الفنان السوري أيمن رضا ما تردد عن إعتزاله التمثيل، عبر حسابه الرسمي على "إنستقرام" مؤكداً أن قرار الإعتزال يعود له وحده وهو من يعلنه بنفسه.
وقال ايمن رضا"البعض أطلق شائعة اعتزالي وشكراً لأنكم حركتوا الميديا أكثر من اللزوم. عندما اقرر الاعتزال، انا اعلن هذا الموضوع وأنشره على صفحاتي".
وكان خبر اعتزال الفنان أيمن رضا قد إنتشر في الأيام الأخيرة، وسبقه خلاف بينه وبين الفنان باسم ياخور وصل إلى حد التراشق بكلام نابي في السوشيال ميديا.
وكان أيمن رضا قد حلّ مؤخراً ضيفاً على زميله باسم ياخور في برنامج "أكلناها" في حلقة سادها أجواء من التشنج والمشاحنات. وعكست خلافا بين الزميلين ما لبث ان انفجر بعد عرض الحلقة.
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