الفنان الكويتي فيصل الراشد يعان اعتزاله ويحمل سالم الهندي المسؤولية



أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد، إعتزاله الغناء، محملاً المسؤولية للمدير التنفيذي في شركة "روتانا" سالم الهندي، داعياً إياه للإحتفال بهذه المناسبة.



ووجه فيصل الراشد، اللوم إلى الهندي من خلال تعلق نشره على "إنستقرام"، حيث كتب "فيصل الراشد طقها نومه واعتزل الفن، هذا اللي تبيه يا لهندي أنت ومفارش، يالله سووا بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر".

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وكان فيصل الراشد، الذي يعمل في الفن منذ 23 عاماً، قد صرح سابقاً أن سالم الهندي يتعامل معه بتناقض وأنه كان بإمكانه مقاضاته وكسب القضية لمخالفته عقد الاتفاق ومسح أعماله، ولكنه ليس من أرباب المحاكم.



كما عبر الراشد في وقت سابق عن غضبه بسبب إلغاء عقده من شركة "روتانا" ، ومنع بث أغانيه في الإذاعات والتلفزيونات والغناء في السعودية.