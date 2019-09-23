شيرين عبد الوهاب في بيروت بعد غيابها الطويل

تداول جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب صورا لها خلال وجودها في صالون المزين طوني المندلق في بيروت.

وهذه الصور، هي الأولى لـ شيرين، بعد إبتعادها لفترة طويلة عن الإعلام والأضواء وإحياء الحفلات. Advertisements

ولم يعرف سبب وجود شيرين في بيروت.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب سوف تحيي حفلاً في السعودية بعد يومين، هو الأول لها بعد عودتها من السفر ومعاودة نشاطها الفني.

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