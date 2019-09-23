مينا مسعود: أتمنى المشاركة في السينما المصرية

أكد الممثل العالمي من أصول مصرية مينا مسعود بتصريحات صحفية رغبته في المشاركة بأفلام السينما المصرية.

وقال مينا مسعود للنشرة الإعلامية لمهرجان الجونة في دورته الثالثة أكدت أن اللغة العربية لا تعد عائقا كبيرا أمامه للمشاركة في أفلام مصرية، وقال مسعود أنه يتمنى العمل في الأفلام المصرية، ويرغب أن تشارك السينما المصرية دائمًا في أكبر المحافل السينمائية الكبرى وحصولها على جوائز الأوسكار.

Advertisements

أشار مينا إلى أن زيارته الأخيرة إلى مصر كانت منذ عشر سنوات وزار فيها مدينة الغردقة، وأبدى انبهاره بمدينة الجونة لافتا إلى النجاح الكبير لحفل افتتاح المهرجان في دورته الثالثة، كما جدد إعلان إعجابه بالفنانة منى زكي مؤكدا أنها نجمته المفضلة.

وتابع مؤكدا ان مؤسسته الخاصة لدعم السينما تطمح إلى أن تتحول مع الوقت إلى تجمع للممثلين لدعم قضاياهم المهنية، لافتا إلى أنه يدرك أن هذا التطور سيحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد.

