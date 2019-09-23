تفاجأ شقيقات النجمات العرب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير الذي يجمعهن بشقيقاتهن النجمات لدرجة لا توصف.

الصور تظهر نجمات عرب وشقيقاتهن وشبه صادم بينهن:

الشبه الأكبر يظهر بين دانييلا رحمة وشقيقتها التي ظهرت في احدى الصور على انستقرام بجانب دانييلا وتبدو كالتوأم في كل ملامحها الجمالية.

كما ان أنابيلا هلال وشقيقتها يربطهما شبه كبير، والنجمة نيكول سابا صاحبة الملامح الأوروبية تشبهها شقيقتها بشكل كبير.

والنجمة نانسي عجرم لديها شقيقة وحيدة تدعى نادين وتشبهها بشكل كبير والصورة أكبر دليل على ذلك.

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أما النجمة ستيفاني صليبا فلديها شقيقة تشبهها بشكل صادم وتنافسها في الجمال.

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