فيديو طريف.. فتاةٌ تقلد رقصة وائل كفوري في عيد ميلاده فهل تتحول إلى تحدٍ على طريقة “كيكي”؟

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - نشر الفنان اللبناني وائل كفوري، عبر حسابه الخاص في إنستغرام فيديو طريفًا، تظهر فيه إحدى الفتيات لحظة استماعها لأغنية “علواه” للفنان ملحم زين، لتنزل بسرعة من السيارة التي تركبها، وترقص على طريقة وائل كفوري، عندما رقص على الأغنية في عيد ميلاده الـ 45 بطريقة حماسية تم تداولها بكثرة.

وظهرت الفتاة مُرتدية جاكيت بدلة وتقوم بتقليد حركات كفوري بشكلٍ كبير، أي كما ظهر كفوري بالفيديو تمامًا.

من ناحيته لم يكتب كفوري أي تعليق على الفيديو، إلا أنَّ متابعيه تفاعلوا معه؛ إذ رأى البعض أن رقصته ستتحول إلى ظاهرة، فيما تساءل البعض هل تتحول إلى تحدٍ مثلما حدث مع أغنية “كيكي” الشهيرة.

يُشار إلى أنَّ الفنان اللبناني وائل كفوري، احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده، بإقامةٍ حفلٍ ضخم دعا إليه عددًا كبيرًا من زملائه في الفن ومشاهير لبنان.

وانتشر عددٌ من الفيديوهات والصور من حفل الميلاد والتي ظهر فيها كفوري في حالة سعادة كبيرة لم يسبق أن ظهر فيها في أي وقت سابق، خاصةً أنَّ كفوري لم يعتد على الاحتفال بعيد ميلاده في السنوات الماضية؛ ما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا.