للمرة الأولى .. والد صابرين بورشيد ينفي وفاتها بسبب السرطان

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - خرج ” أحمد بورشيد ” والد الإعلامية البحرينية الراحلة ” صابرين بورشيد ” بتصريحات خلال مقابلة تليفزيونية تكشف عن السبب الحقيقي من وراء وفاتها وبعض التفاصيل التي مرت بها خلال رحلتها المرضية .

وفى أحمد بورشيد أن يكون مرض السرطان هو السبب في وفاة إبنته فقال : ” ما ماتت بالسرطان .. وصابرين كانت في تقدم في علاجها رغم المشاكل ” .

حيث أشار إلى أن صابرين كانت قد تعرضت إلى الأمراض منها توقف قلبها مرتين بعد تلقيها العلاج كما أصابتها نوبة سكر مرتين .

وتحدث والد صابرين بورشيد عن طفولتها وأشار إلى أن والدتها كانت شديدة عليها في تربيتها وهو من كان يدلعها فعلق قائلا : ” صابرين وهي صغيرة تأخرت والدتها في إنجاب الطفل الثاني وهي مريم .. فالفرق بينهما 8 سنوات ولذلك عاشت وحيدة في المنزل تلعب بألعابها وأخذت حقها من الدلع وأنا كنت أدلعها ولكن والدتها كانت شديدة عليها ” .

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ووجه أحمد بورشيد رسالة إلى مذيعة اللقاء المذيعة الكويتية ” أسرار السعيد ” عبر من خلالها عن حب إبنته صابرين لها وإنها كانت تتخذها كقدوة فقال : ” هي أخذت منك الثقافة ومعجبة بثقافتك. هي لم تكن تقول لك ولكن قالت لنا ذلك .. وعندما تشاهدك تقول لنا شوفوا الثقافة والذكاء انتبهوا عليها ” .

مما دفع أسرار السعيد إلى البكاء متأثرة بما سمعته ولم تتمالك دموعها .

واختتم حديثه : ” صابرين ما أوصلها لذلك التعلم أنها كانت تتعلم من كل شخص ” .. فردت أسرار السعيد قائلة : ” أنا ما أحب أزيد على كلام أحد ” .. فرد أحمد بورشيد ممازحا إياها : ” يلا هاتيلنا دمعتين ” .