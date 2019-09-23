شاهدوا.. صور جديدة لـ ليا إبنة نانسي عجرم الثالثة

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كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - نشرت الصفحات الداعمة للفنانة نانسي عجرم المزيد من الصور الخاصة بابنتها الثالثة ليا.
الصور أظهرت ليا وهي تأكل بنفسها، خلال إحدى المناسبات الخاصة.
وكانت نانسي قد نشرت قبل عدة أيام أول صورة عائلية تجمعها بزوجها وبناتها الثلاث ليا وايلا وميلا، حظيت بإعجاب محبيها.
وتم تداول صور ايلا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إجماع على جمالها.
من ناحية أخرى، أكدت نانسي عجرم أنها بصدد طرح أغنية جديدة “سنغل” اختارتها من بين مجموعة أغانٍ، مشيرة إلى أنها الأقرب إلى قلبها وأحبتها بمجرد سماعها، مشيرة، إلى أنها سوف تقدم من خلالها لوناً غنائياً لم تقدمه سابقاً.
إلى ذلك، سوف تستكمل تصوير “ذا فويس كيدز” خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول\نوفمبر .
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