هل تتذكرون غنى أبو حمدان من “ذا فويس كيدز”؟.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - عرفت الطفلة ​غنى أبو حمدان​ الشهرة عبر برنامج “ذا فويس كيدز” الذي شاركت فيه عام 2016 وحينها قدمت في تجارب الاداء اغنية “عطونا الطفولة” وحققت انتشارا كبيرا.

غنى ابو حمدان حققت نجاحا كبيرا انضمت الى فريق نانسي الا انها لم تبق الطفلة نفسها التي عرفتموها فقد انتشرت في الاونة الاخيرة صورة حديثة لها وظهرت مختلفة بعد ان كبرت حتى انها بدأت تستخدم مستحضرات التجميل.

من ناحية اخرى ينتظر الجمهور الموسم المقبل من “ذا فويس كيدز” والذي سيكون على كرسي لجنة تحكيمه كل من الفنان عاصي الحلاني، الفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي