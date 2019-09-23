كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” بمناسبة عيد ميلادها .
ووجهت فجر السعيد رسالة تهنئة إلى نفسها بهذه المناسبة وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل عام وآنا بخير .. 23-9-2019 بأي حال عدت ياعيد .. بما مضى أم بأمر فيه تجديد .. لَم يَترُكِ الدَهرُ مِن قَلبي وَلا كَبِدي .. شَيءً تُتَيِّمُهُ عَينٌ وَلا جيد ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب .. فجر السعيد تحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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