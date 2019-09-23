شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "داونتاون آبي" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية والان مع التفاصيل

تصدَّر فيلم الدراما الجديد "داونتاون آبي" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، مطلع هذا الأسبوع، محققاً 31 مليون دولار، وهو من بطولة هيو بونفيل، ماثيو جوود، ماجي سميث، إميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل أنجلر.

وحلّ فيلم الخيال العلمي الجديد "أد أسترا" ثانياً مع 19.2 مليون دولار، وهو من بطولة براد بيت، جيمي كنيدي، دونالد سثرلاند، كيمبرلي إليز، لورين دين ومن إخراج جيمس جراي.

Advertisements

وكان المركز الـ3 من نصيب فيلم الحركة الجديد "رامبو: لاست بلود" (رامبو: الدم الأخير) بإيرادات بلغت 19 مليون دولار، وهو من بطولة سلفستر ستالوني ومن إخراج أدريان جرونبرج.

وتراجع فيلم الرعب "إت: تشابتر تو" (إت: الفصل الثاني) من المركز الأول إلى المركز الـ4 مسجلاً 17.2 مليون دولار، وهو من بطولة بيل سكارسجارد، جيمس مكافوي، فين ولفهارد، جيدين ليبرهير، ومن إخراج أندريس موشيتي.

كما تراجع فيلم الجريمة والدراما "هستلرز" (المحتالات) من المركز الثاني إلى المركز الـ5 بإيرادات بلغت 17 مليون دولار، وهو من بطولة كونستانس وو، جنيفر لوبيز، جوليا ستايلز، كيكي بالمر، ليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.