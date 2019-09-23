هبة طوجي تودّع الصين.. وهذه وجهتها المقبلة

ودّعت النجمة اللبنانية هبة طوجي الجمهور الصيني الذي تابعها في جولتها الاخيرة الى الصين، حيث قدّمت عشرات العروض من مسرحية “نوتردام دو باريس”، مؤدية دور “ازميرالدا”، خاطفة الانظار بأدائها المميز وابداعها المعتاد بكافة العروض.

طوجي نشرت على حسابها عبر موقع “انستغرام” صورة لها قد تكون الاخيرة التي التقطتها في الصين قبل مغادرتها البلاد والانطلاق الى وجهتها المقبلة، حيث تستعد لزيارة روسيا ومشاركة هذه المسرحية مع جمهورها هناك.

Advertisements

هذا وشكرت هبة طوجي الصين والجمهور الصيني على الوقت الممتع الذي أمضته خلال عرض المسرحية، متوجهة الى جمهورها الروسي ليكون بانتظارها بين 16 و27 تشرين الاول.

مسرحية “نوتردام دو باريس” تستمر بحصد نجاحات كبيرة منذ بدايتها حتى آخر عرض قُدّم منها في الصين، لتُستكمل هذه النجاحات الشهر المقبل في روسيا.

يذكر أن طوجي أطلقت مؤخرا أغنية “انت حبيبي”، من كلمات غدي الرحباني، ألحان وتوزيع أسامة الرحباني، طرحتها على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج نادر موصللي، وقد جاءت الاغنية ضمن ألبومها الاخير “هبة طوجي 30”.