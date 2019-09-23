والدُ صابرين بورشيد يُفجّرُ مفاجأة: لم تمتْ بسبب السّرطان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجر أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، مفاجأة جديدة بشأن أسباب وفاة ابنته، كاشفًا تفاصيل لم تعلنْ من قبل.

وقال بورشيد في لقاء تلفزيونيّ إنّ ابنته تعرّضت للكثير من الأمراض قبل وفاتها، منها توقّف قلبها مرتين بالإضافة إلى نوبة سكر مرتين أيضًا، نافيًا لأوّل مرّة أنْ يكون سبب الوفاة هو مرض السّرطان، رغم إعلانه قبل وفاتها أنّها أصيبت بثلاثة أورام بالرّأس.

وأضاف أنّ ما أوصل صابرين إلى هذه المكانة هو أنّها كانت تتعلم من كلّ شيء حولها، ما دفع المذيعة للبكاء تأثرًا بحديثه، مؤكّدة أنّها لا تحبّ أنْ تزيد على كلام أحد.

وكان والد صابرين، قد أعلن في أبريل/ نيسان، عن إصابة ابنته بـ3 أورام في الرأس وحاجتها للعلاج سريعًا، وناشد ملك البحرين لعلاج ابنته، قبل أنْ يستجيب الديوان الملكيّ البحريني.

وتُوفيت صابرين، يوم 22 يوليو الماضي، حيث أعلن أحمد بورشيد، عن وفاتها عن عمر 33 عامًا، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، مبديًا صبره وحزنه على فراقها.