متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية تارا عماد، إنها لا تهتم بالانتقادات السلبية التي تتعرض لها من بعض المتنمرين بسبب مظهرها أو شكل جسمها، موضحة أن هؤلاء الأشخاص ضعفاء الشخصية ولا يستطيعون مواجهة الناس بآرائهم وجهًا لوجه، ويعتمدون على مواقع التواصل فقط لتوجيه النقد.
وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" عن سر جمال إطلالتها: "أنا دائمًا أحب التغيير والظهور بإطلالات مختلفة تتميز بالبساطة التي تعبر عن طبيعة شخصيتي"، لافتة إلى أنها فضلت ظهورها بشعر مرفوع نظرًا لوجود رياح شديدة في الجونة.
وأكدت الفنانة المصرية تارا عماد في فيديو لـ "فوشيا" أن تعرض الفنانين للانتقادات أو التنمر من بعض المعجبين هي ضريبة يدفعها الفنان وعليه أن يتعامل معها.
كانت هذه تفاصيل خبر تارا عماد: المتنمّر إنسان ضعيف.. وهذه ضريبة الشهرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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