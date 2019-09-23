أرملةُ عبد الله محمود تعرضُ منزلها للبيع بسبب سارة نخلة.. ما القصّة؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اضطرّت الكاتبة المصرية حنان البنبي، أرملة الفنان الراحل عبد الله محمود، لعرض مسكنها وبيت ذكرياتها للبيع بسبب الفنانة السورية سارة نخلة، التي حصلت على حكم قضائيّ ضدّ طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود.
وقالت حنان في تصريح خاصّ لـ"فوشيا": "اضطررت لبيع منزلي من أجل دفع الشيك الخاص بسارة نخلة على ابني بناء على الحكم القضائي الذي حصلت عليه، حتى أنقذ ابني من السجن".
وأضافت: "طليقة أحمد تدعي أن هذا حقها، لن أسمح بأن يسجن ابني، حتى وإن تنازلت عن بيتي الذي لي في كل ركن به ذكريات لن تعوض ولن تنسى".
وتابعت: "سأبحث عن سكن أقل وجيران غير من كبرت معهم وآلفتهم وكأنهم أهل لي.. هذا هو الواقع المر الذي يفرض نفسه رغما عنّا".
وكانت محكمة جُنح 6 أكتوبر في مصر قد أقرت بحبس الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، لمدّة عامين مع الشغل، وذلك في النزاع القائم بينه وبين طليقته الفنانة السورية سارة نخلة، التي تقدّمتْ بدعوى قضائية ضدّه تتّهمه بخيانة الأمانة.
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