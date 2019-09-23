دينا الشربيني تنتهى من عضويتها بلجنة تحكيم «مهرجان سلا» بالمغرب

انتهت الفنانة دينا الشربيني من دورها في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بالمغرب بدورته 13، لتبدأ تصوير دورها في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» أمام الفنان كريم عبدالعزيز.

وستعود الشربيني لمصر خلال الأيام المقبلة للالتحاق بتصوير فيلمها الجديد والذي بدأ تصويره خلال الأيام الماضية وهو من تأليف أيمن وتار وإنتاج وائل عبدالله.

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