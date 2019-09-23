الرباط - لايف ستايل
انتهت الفنانة دينا الشربيني من دورها في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بالمغرب بدورته 13، لتبدأ تصوير دورها في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» أمام الفنان كريم عبدالعزيز.
وستعود الشربيني لمصر خلال الأيام المقبلة للالتحاق بتصوير فيلمها الجديد والذي بدأ تصويره خلال الأيام الماضية وهو من تأليف أيمن وتار وإنتاج وائل عبدالله.
قد يهمك ايضاً:
كريم عبد العزيز مع أمير كرارة في "سهرانين" نهاية أغسطس
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تنتهى من عضويتها بلجنة تحكيم «مهرجان سلا» بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.