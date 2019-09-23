ماجد المهندس يجرى هربا من معجباته بعد إحيائه حفلا في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الفتيات وهن يطاردن الفنان ماجد المهندس حتى سيارته التي ستقله لمقر إقامته.



ووقع الهجوم الجماهيري على الفنان الشهير بعد انتهاء فقرته الغنائية في حفل اليوم الوطني، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت لقطات الفيديو "المهندس" وهو يجري بسرعة كبيرة نحو سيارته هربًا من الهجوم الجماهيري الذي كان غالبيته من الفتيات.

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وليست هذه المرّة الأولى الذي يتعرّض فيها الفنان العراقي السعودي ماجد المهندس لمثل هذه المواقف خصوصًا من الفتيات، قد قامت فتاة منتقبة باحتضان الفنان العراقي على المسرح، خلال إحيائه لحفل في سوق عكاظ بالسعودية، ما عرضها للمحاكمة بتهمة التحرش والحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

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