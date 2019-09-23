"هما عايزنها فوضى"أغنية جديدة للفنان محمد رمضان تكشف أكاذيب الإخوان

أعلن الفنان محمد رمضان، عن طرح كليبه الجديد "هما عايزنها فوضى"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ونشر رمضان صورة له من الكليب، عبر حسابه فى "انستجرام" قائلاً: "انتظروا كليب "هما عايزنها فوضى" على يوتيوب، ثقة فى الله نجاح".



وكان الفنان محمد رمضان، قد أكد فبركة قناة الجزيرة، للفيديوهات من أجل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، من خلال نشر فيديوهات تقول إنها لمتظاهرين معارضين للنظام المصرى، مؤكدا أن الأمر لا يمت للحقيقة بصلة، وأنها مشاهد من خلال أحد الحفلات الخاصة به".

وأكد "رمضان" أن الفيديو قديم ويعود لترحيب جمهوره به، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بأية تظاهرات، مضيفاً عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "الحكم بعد المشاهدة، وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهورى في الشارع على أنها مظاهرات فى مصر، لماذا الفبركة، ولماذا كل هذا الكره لبلدى مصر أم الدنيا".

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