شكرا لقرائتكم خبر عن اعادة عرض فيلم "لما بنتولد" فى الغردقة ضمن فعاليات مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم المصرى "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، فى تمام الساعة السابعة مساء بسينما جراند فى مدينة الغردقة، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وذلك بعد عرضه للمرة الأولى أول أمس السبت بحضور صناعه والعديد من نجوم الفن على مسرح المارينا، اضافة لعرضه الثانى أمس الأحد بقاعة سى سينما.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.

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فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.